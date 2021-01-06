الولايات المتحدة – ذكرت مجلتا “رولينغ ستون” و”فارايتي” أن حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية الذي كان مقررا في الـ31 من يناير، تأجل بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في لوس أنجلوس.

ونقلت المجلتان عن مصادرهما أن الحفل وهو الأرفع في صناعة الموسيقى، ربما يقام في مارس المقبل.

ولم ترد أكاديمية التسجيلات التي تنظم الحفل، بعد على طلب للتعقيب.

وبلغت أقسام العناية الفائقة في مقاطعة لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، طاقتها القصوى منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وحذر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أمس الاثنين، من أن التراجع البسيط الذي شهدته أرقام إصابات كورونا في الأيام الماضية، “من المحتمل أن يكون هدوء ما قبل العاصفة”، ولاسيما بعد انقضاء موسم الأعياد.

المصدر: “رويترز” + RT

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