ليبيا – كشفت وزارة العدل لحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن ترحيل نزيلة من نزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل النساء.

بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد أكد أن عملية ترحيل النزيلة التي تحمل الجنسية الصومالية تمت في مقر جهاز الشرطة القضائية في العاصمة طرابلس ورافقها أطفال الـ3 بعد الإفراج عنها لوقوعها ضحية لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البيان أن عملية الترحيل تمت عبر مطار معيتيقة الدولي بواسطة فريق العمل المعني متابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الإبعاد والترحيل لمن تقرر الإفراج عنه من النيابة العامة من النزلاء من ذوي الجنسيات الأجنبية.

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