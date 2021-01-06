ليبيا – شارك القيادي بمدينة مصراتة ورئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان في حوارية أقيمت بفندق المهاري في العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين بعنوان منتدى الحوار المجتمعي، تحت شعار “رأيك مهم واحترام رأي غيرك أهم”، بحضور عدد من السياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين، ونشطاء المجتمع المدني والشباب.

الحوارية تناولت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحزب ثلاثة جوانب، سياسي واقتصادي واجتماعي، وجهت من خلالها لرئيس الحزب العديد من الأسئلة، منها ما يتعلق بالوضع المعيشي والصعوبات التي تواجه الشباب.

ومن جانبه قال صوان: “الحكومة دورها مفقود في الوقت الحالي، والحزب يعمل بكل جهوده لدعم الاستقرار السياسي والوصول إلى تسوية، ومنع عودة الاستبداد والعسكرة، وبالإضافة إلى ذلك لم يدخر الحزب جهدًا في دعم الشباب، ويعمل مع منظمات المجتمع المدني على تقديم العديد من الدورات والأنشطة لاحتضانهم ومساعدتهم من خلال تعليمهم الأعمال والحرف، ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل، وقد قام الحزب بتقديم الدعم لعدد من الأنشطة والنوادي الرياضية لتتمكن من احتواء الشباب والاهتمام بهم”.

وأضاف: “هناك عدد كبير من الشباب يعانون، سواء في البحث عن العمل، أو في توفير متطلبات الحياة الأساسية التي يحتاجونها، وهذا واقعنا في ليبيا”، مشيرًا إلى أن هناك أزمة كبيرة طالت كل الليبيين، فحتى من لم يكن لديه أزمة مالية تعرض لأزمات في الاستقرار والأمن، وبالتالي فإن الأزمة في البلاد واسعة وممتدة.

وردًا على أحد الاسئلة الموجهة له حول السبب الرئيس لهذه الأزمة قال: “ليبيا الآن تمر بمرحلة صعبة ونأمل أن تكون مقدمة لتغيير أفضل”، مشيرًا إلى أن أحد أسباب الأزمة أن التغيير الذي حصل في ليبيا كان بطريقة مسلحة وغير سلمية، أجبر عليها الليبيون ولم يكونوا راغبين فيها، حسب زعمه.

كما أجاب على سؤال وجه له حول ما وصفت بـ” الهجمات الإعلامية ” التي يتعرض لها الحزب وأسبابها، قائلًا: “حزب العدالة والبناء تعرض لحملات إعلامية بسبب وجوده وحيدًا في الساحة، بالتزامن مع ازياد الصراع والانقسام، وتلاشت أغلب القوى السياسية في ظروف صعبة، ويحسب للعدالة والبناء بقاؤه صامدًا في الساحة، مصرًا على ترسيخ فكرة الأحزاب والمجتمع المدني والتداول السلمي للسلطة، وهذا له ضريبة ندفعها إلى الآن، وبالرغم من ذلك نؤكد للجميع إصرارنا على أهمية الأحزاب في الحياة السياسية الديمقراطية وعلى العملية السياسية في حد ذاتها”.

وأوضح في ختام حديثه مدعيًا : “حزب العدالة والبناء (الذراع السياسي لجماعة الاخوان) يعمل حتى هذه اللحظة من داخل ليبيا رغم الصعوبات، ويشارك الشعب همومه، وهو ما يزيد من حرصنا على المسار السياسي ونبذ الاقتتال والحروب وما تخلفه من دمار، وألا نرجع للاستبداد والعسكرة والدكتاتورية، ونعمل دائمًا على الدفع في اتجاه إصلاح الوضع، بالرغم من الهجمات الإعلامية وحملات التشويه والتضليل”.

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