ليبيا – زار وفد من الشركة العامة للكهرباء مدينة أوباري لمتابعة استكمال الاختبارات التشغيلية للوحدتين الأولى والثانية لمحطة أوباري الغازية.

بيان صحفي مقتضب صادر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الزيارة أتت أيضًا للاطلاع على جهود استكمال خط نقل الطاقة الكهربائية جهد 220 كيلو فولط أوباري الفجيج.

وأكد عضو مجلس إدارة الشركة رضوان خليل أن الطاقة المنتجة من الوحدتين الأولى والثانية تبلغ 640 ميغا واط، وسيتم الاستفادة منها بالكامل، في وقت بدأت فيه الشركات المعنية في أعمال استكمال الخط ليتم تجهيزه خلال الأشهر القادمة.

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