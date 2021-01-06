ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة التابعة للرئاسي الهادي دراه إن قواتهم تعرضت لإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الخفيفة، في محور البحر قرب منطقة البخارية غرب سرت.

دارة وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أمس الثلاثاء رأى أن ما حدث هو خرق لوقف إطلاق النار، مضيفًا: “وفي الوقت الذي كنا نتوقع فيه انسحاب مليشيات حفتر لبدء تطبيق اتفاق لجنة 5+5 العسكرية، تفاجأنا بالرماية على قواتنا”.

وزعم دارة أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يبقي على من وصفهم بـ”المرتزقة” والألغام خلافًا لاتفاق لجنة 5+5، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد رفضًا لتطبيق الاتفاق.

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