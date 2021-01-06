إيطاليا – أشعل فريق سامبدوريا الصراع على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه إنتر ميلان (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من “الكالتشيو”.

وتقدم سامبدوريا بهدفين متتاليين وقع عليهما كل من لاعب خط الوسط أنتونيو كاندريفا، والمهاجم السنغالي كيتا بالدي في الدقيقتين (23 من ضربة جزاء، و38) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الهولندي ستيفان دي فري هدف إنتر ميلان “النيترازوري” الوحيد في الدقيقة 65، بينما أضاع زميله المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز ضربة جزاء في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول للقاء.

وتوقف رصيد إنتر ميلان بعد هذه الهزيمة عند 36 نقطة، وفوت فرصة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري ولو مؤقتا، قبل مباراة جاره المتصدر ميلان وضيفه يوفنتوس، في وقت لاحق من اليوم على ملعب “جوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

بينما رفع سامبدوريا رصيد إلى 20 نقطة، وتقدم إلى المركز الحادي، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

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