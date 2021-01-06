وتبين من خلال بحث تناول أكثر من 1000 شخص من هؤلاء أن من يشربون 5 أكواب من الشاي يومياً يتمتعون بقدرات معرفية أكثر من غيرهم.

كذلك أظهرت الدراسة وبحسب تقرير لصحيفة Daily Mail البريطانية أنهم يتّسمون أيضاً بطاقة أفضل في ما يتعلق بالتركيز والانتباه والحركة والقيام بالنشاطات اليومية ومنها قيادة السيارة والحياكة.

وكانت دراسات سابقة قد أثبتت أن تناول هذا المشروب التقليدي يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الضار. كما قد يشكّل عاملاً مهماً في ما يتعلق بخسارة الوزن الزائد.

وفي هذا السياق، قال الدكتور إدوارد أوكيلو من مركز أبحاث التغذية البشرية في جامعة نيوكاسل: “قد لا ترتبط المهارات التي يحتفظ بها محبّو الشاي بالمركبات الكيميائية الموجودة فيه فقط، بل يمكن أن تعود أيضاً إلى طقوس إعداد الشاي والدردشة أثناء شربه، وهو ما ينشّط الوظائف الإدراكية لدى المسنّين”.