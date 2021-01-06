إنجلترا – تصدر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا للإحصائيات التي نشرتها صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، نقلا عن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المختص في تحديد أسعار لاعبي كرة القدم، فقد جاء صلاح في المركز الأول بقيمة تسويقية بلغت 108 ملايين جنيه إسترليني، متبوعا بزميله في الفريق، الدولي السنغالي ساديو ماني، الذي قدرت قيمته أيضا بنحو 108 ملايين جنيه إسترليني.

ووصلت القيمة السوقية لمهاجم نادي توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، وصانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين إلى 108 ملايين جنيه إسترليني أيضا، ليتقاسم مع ثنائي ليفربول صدارة أغلى 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في الدوري الإنجليزي وفقا لـ”ترانسفير ماركت”:

1- محمد صلاح (ليفربول)- 108 ملايين جنيه إسترليني

1- ساديو ماني (ليفربول)- 108 ملايين جنيه إسترليني

1- هاري كين (توتنهام)- 108 ملايين جنيه إسترليني

1- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)- 108 ملايين جنيه إسترليني

5- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)- 99 مليون جنيه إسترليني

5- الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) – 99 مليون جنيه إسترليني

7- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام)- 81 مليون جنيه إسترليني

7- البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)- 81 مليون جنيه إسترليني

9- الألماني كاي هافرتز (تشيلسي)- 72.9 مليون جنيه إسترليني

10- البرازيلي أليسون بكر (ليفربول)- 72 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: “ذا صن”

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