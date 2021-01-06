ليبيا – أعرب قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتياحهم لوقف إطلاق النار في ليبيا المبرم بين القوات المسلحة والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

البيان الختامي لأعمال القمة الـ41 للمجلس التي عقدت الثلاثاء بمحافظة العُلا شمال غرب المملكة العربية السعودية عبر عن الأمنيات بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، مجددًا الثبات على مواقفه وقراراته الخاصة بتطورات الأزمة في ليبيا.

وأكد البيان الذي تابعته صحيفة المرصد دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، في ظل حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البيان أن المطلوب الآن هو وضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، والتوصل إلى حل دائم للأزمة في ليبيا يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي وسيادته على أرضه وثرواتها، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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