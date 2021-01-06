ليبيا – أكد الخبير السياسي الليبي محمد قشوط أن المال الفاسد انتشر بكثافة في الجنوب الغربي، وهو المسيطر على المشهد في تلك المدن.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أن اجتماع المليشيات والإرهابيين مع بقايا مجموعات مسلحة في مدينة سبها، جاء نتيجة الدعم المادي غير المحدود الذي تقدمه حكومة الوفاق لقائد المليشيات الجنوبية علي كنة.

وأشار إلى أن المليشيات والمرتزقة والمجموعات مختلفة الولاء لا ترى لها إلا عدوًا واحدًا وهو الجيش الوطني، بالتالي تسعى بكل الوسائل لإقصائه من الجنوب الليبي.

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