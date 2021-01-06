“مايك يستطيع إعادتها!”.. ترامب يكذب تقريرا بشأن موقف نائبه من تغيير نتائج الانتخابات

“مايك يستطيع إعادتها!”.. ترامب يكذب تقريرا بشأن موقف نائبه من تغيير نتائج الانتخابات

الولايات المتحدة – نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس صحة خبر نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” مفاده أن نائب الرئيس مايك بينس أبلغه بأنه لا يملك سلطة منع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووصف ترامب التقرير بأنه “أنباء كاذبة” وأصر على أنه وبينس “متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف” لإلغاء التصديق على نتائج الهيئة الانتخابية.

وقال ترامب في بيان له: “تقرير نيويورك تايمز بخصوص التعليقات التي من المفترض أن نائب الرئيس أدلى بها لي اليوم هو خبر كاذب.. لم يقل ذلك قط.. أنا ونائب الرئيس متفقان تماما على أن لديه سلطة التصرف”.

وأضاف: “نائب رئيسنا لديه العديد من الخيارات بموجب دستور الولايات المتحدة.. يمكنه سحب المصادقة على النتائج أو إعادتها إلى الولايات للتغيير والمصادقة من جديد.. ويمكنه أيضا إلغاء إثبات النتائج غير القانونية والفاسدة وإرسالها إلى مجلس”.

وكتب ترامب عبر “تويتر”: “إذا جاء نائب الرئيس مايك بينس لنصرتنا، فسوف نفوز بالرئاسة. ترغب العديد من الولايات في إلغاء الخطأ الذي ارتكبته من خلال التصديق على أرقام غير صحيحة بل وحتى مزورة في عملية لم توافق عليها الهيئات التشريعية في ولايتها (كما هو مفروض أن يكون). مايك يمكن أن يعيدها إليهم!”.

وسيترأس نائب الرئيس، بصفته الرئيس الرسمي لمجلس الشيوخ، جلسة مشتركة للكونغرس اليوم الأربعاء للمصادقة على تصويت أعضاء هيئة الناخبين الذي منح الفوز للديمقراطي جو بايدن باغلبة 306 أصوات.

وتشير تقارير إلى أن بينس لا يتمتع بسلطة ألغاء نتائج الاقتراع، ودوره في رئاسة الجلسة المشتركة للكونغرس اليوم هو دور احتفالي ورمزي بالكامل تقريبا.

المصدر: وكالات ووسائل إعلام أمريكية

Share and Enjoy ! 0 Shares