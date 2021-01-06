إنجلترا – كشفت تقارير صحفية، أن الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، قريب من وجهة جديدة في مشواره الاحترافي، ستكون إما إلى الدوري الأمريكي أو إلى الدوري التركي.

وأكدت تقارير أمريكية، أبرزها شبكة “تي إس إن”، أن أوزيل بات قريبا من الانضمام إلى الدوري الأمريكي وبالتحديد من بوابة نادي “دي سي يونايتد” وأن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، وذلك بعد انتهاء عقده مع أرسنال وبات لاعبا حرا في الميركاتو الشتوي الحالي.

وهناك سببان يرجحان إتمام الصفقة، الأول من الناحية المادية فالصفقة مربحة جدا بالنسبة لأوزيل رغم أن التفاصيل الكاملة لم تأت بعد حول مدة التعاقد والمقابل الذي سيتقاضاه.

ومن المبررات الكبرى لانتقال أوزيل إلى الدوري الأمريكي تتمثل في الاهتمام بعلامته التجارية الخاصة بالقهوة والمسماة “49 ستيبس كوفي”، إضافة إلى الاهتمام بشكل أكبر بعلامته التجارية “إم 10” والتي تحقق رواجا كبيرا في الولايات المتحدة.

وهناك وجهة وحيدة قد تجعل أوزيل يحيد عن قرار الانتقال إلى الدوري الأمريكي، وهي الانتقال إلى فريق فنربختشة التركي، والذي سيضمن له الحد الأدنى من الظهور في الكرة الأوروبية من جديد عبر دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وسيرفع سقف التنافسية لدى اللاعب الألماني.

وقالت تقارير صحفية تركية، أن فنربختشة قدم عرضا بالفعل للاعب الألماني، بل إنه قد تم التوصل لاتفاق معه لينضم إليه بعقد لثلاث سنوات ونصف.

ولن يتقاضى أوزيل راتبه الضخم في حال انتقاله الى فنربختشة بعدما أشارت التقارير إلى أن العرض المقترح يوازي 5 ملايين يورو سنويا.

ويحظى أوزيل بشعبية كبيرة في تركيا، التي تعود جذوره إليها، وتزايدت التكهنات بشأن انتقاله عندما نشر صورة قديمة له عبر حسابه على “تويتر” في اسطنبول مرفقة بعبارة “هذه المدينة”.

كما أشارت صحيفة “فاناتيك” اليومية إلى أن مدير فنربختشة علي كوخ ومدير الفريق إيمري بيلوز أوغلو سافرا إلى لندن لإقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوف الفريق.

ويعد مسعود أوزيل، البالغ 32 عاما، اللاعب الأعلى راتبا في تاريخ نادي أرسنال، ويقدر راتبه بـ350 ألف جنيه أسترليني (450 ألف دولار أمريكي) أسبوعيا، وبالرغم من ذلك استبعده المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عن تشكيلة أرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”، ولم يلعب أي دقيقة منذ 7 مارس الماضي.

المصدر: “As”

Share and Enjoy ! 0 Shares