ألمانيا – أعلنت الحكومة في مكلنبورغ فوربومرن الألمانية، أنها بصدد إطلاق صندوق لمساعدة الشركات على تجاوز أثر العقوبات الأمريكية على مشروع ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا “السيل الشمالي 2”.

وأشارت إلى أنه “ستتم مناقشة قرار إنشاء صندوق حماية المناخ والبيئة في برلمان الولاية غدا الخميس”.

وأضافت: “سيصبح رئيس الوزراء السابق إروين سيليرينج الرئيس الفخري للصندوق، وسيضم مجلس إدارة المؤسسة أيضا عمدة الولاية السابق ورنور كوهان، ورائدة الأعمال كاتيا إنديرلاين”.

وتابعت: “سيحصل الصندوق على تمويل من الحكومة برأس المال المصرح به وقدره 200 ألف يورو. فيما وافقت مجموعة الشركات المشرفة على المشروع على المساهمة بمبلغ 20 مليون يورو”.

وشددت على أن “هذا من شأنه أن يسمح للشركات العاملة في مد خط الأنابيب بشراء المعدات ومواد البناء عبر الصندوق، وأن هذا سيحمي الشركات من إثر القيود الأمريكية المالي”.

وأعلنت ألمانيا في ديسمبر الماضي، أن “السيل الشمالي 2” سيكتمل على الرغم من العقوبات”، فيما تواصل روسيا إتمام المشروع، مؤكدة استعدادها لرفده بكافة الطاقات المالية والتقنية اللازمة.

المصدر: “إنترفاكس”

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