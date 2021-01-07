أهم الإنجازات العالمية في مجال الفضاء عام 2020

أهم الإنجازات العالمية في مجال الفضاء عام 2020

روسيا – شهد العالم عام 2020 عددا من الإنجازات الهامة في مجال الفضاء وشارك في تحقيقها كل من روسيا والصين والولايات المتحدة واليابان وأوروبا.

لأول مرة .. إلى المحطة الفضائية خلال 3 ساعات

أطلقت روسيا في نوفمبرعام 2020 إلى المحطة الفضائية الدولية مركبة “سويوز – 17” المأهولة التي استطاعت الوصول إلى المحطة خلال 3 ساعات فقط، ويعتبر هذا الإنجاز رقما قياسيا عالميا مطلقا.

مركبة “دراغون” المأهولة تلتحق بالمحطة الفضائية

أطلقت شركة “سبيس – إكس” الأمريكية في مايو عام 2020 أول مركبة “دراغون” المأهولة، ثم أطلقت في أكتوبر الماضي مركبة مأهولة أخرى التحمتا بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية.

المسبار الأوروبي الياباني يقترب من الزهرة بطريقه إلى عطارد

أطلقت الوكالة الفضائية الأوروبية بالتعاون مع الوكالة الفضائية اليابانية مسبارا إلى كوكب عطارد. واقترب المسبار بطريقه إلى عطارد في أكتوبر الماضي إلى مسافة 10 آلاف كلم من مدار الزهرة حيث درس الغلاف الجوي للكوكب.

مسبار صيني ينقل عينات التربة إلى الأرض

نجح مسبار “تشانغ إيه – 5 ” الصيني في الهبوط على سطح القمر والعودة إلى الأرض بعينات الصخور القمرية. وذلك لأول مرة خلال 44 عاما بعد أن حقق المسبار السوفيتي البعثة نفسها عام 1976.

مسبار صيني إلى المريخ

أطلقت الصين إلى المريخ أول مسبار لها وقد قطع ثلثي طريقه إلى الكوكب الأحمر، ويتوقع أن يهبط على سطح المريخ في شباط عام 2021.

مسبار أمريكي يتوجه إلى المريخ للبحث عن آثار حياة

أطلقت ناسا في يوليو عام 2020 مسبارا إلى المريخ سيستمر في البحث عن آثار حياة على سطح الكوكب الأحمر وفي جوفه.

مختبر فضائي روسي يمسح الفضاء الكوني

أطلقت روسيا في يوليو عام 2020 مختبرا فضائيا يعمل بالموجات السينية . وساعدتها ألمانيا في تصميم المختبر الذي تكمن مهمته في وضع خرائط لنجوم الكون المحيط بنا.

كويكب ريوغو يكشف عن أسراره

عادت في ديسمبر عام 2020 إلى الأرض كبسولة فضائية تحمل عينات من تربة كويكب ريوغو البعيد وذلك بعد أن أسقطت قنبلة بالمتفجرات على سطحه وجمعت شظايا من صخوره.

مختبر “هابل” الفضائي الأمريكي يحقق اكتشافات جديدة

كشف مختبر “هابل” الفضائي التابع لوكالة ناسا عن “حلقة منصهرة” تتقوس حول حافة مجرة ​​في صورة جديدة مذهلة ليثبت حقيقة نظرية أينشتاين.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares