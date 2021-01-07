إسرائيل – أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأنه خلال الأيام الماضية، تم نشر بطارية صواريخ من منظومة القبة الحديدية في إيلات جنوبي إسرائيل، تحسبا لأي تهديد حوثي.

وأضافت الصحيفة: هذا التطور يهدف لمواجهة أي تهديدات من الحوثيين في اليمن، ومسلحي سيناء”.

وكانت “هيئة الاستخبارات والاستطلاع” التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية، أعلنت في 31 ديسمبر الماضي أنها ترصد “كل تحركات إسرائيل في المنطقة وتتابع جميع خططها العدائية ضد اليمن”.

وقال رئيس الهيئة اللواء عبد الله يحيى الحاكم، “نحن في أعلى جاهزية أمنية وعسكرية ومعنوية للقيام بكافة الأعمال والمهام النوعية لمواجهة مختلف التحديات في التصدي للمعتدين والمرتزقة ولمواجهة الكيان الصهيوني المحتل الذي نرقب كل تحركاته ونرصد كل استفزازاته وما يخطط له من أعمال عدوانية إجرامية”.

المصدر: “دنيا الوطن”

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