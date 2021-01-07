ليبيا – أعلن رئيس اللجنة العلمية والاستشارية لمكافحة كورونا طرابلس خليفة البكوش عن قبول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اعتذاره عن عدم توليه لمنصب وزير الصحة بحكومة الوفاق.

البكوش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “في الوقت الذي نشكر فيه المجلس الرئاسي على ثقته الكبيرة في تكليفنا لمنصب وزير الصحة ونظرًا لبعض الظروف الخاصة، فإنني أعلن أنه اليوم قد قبل اعتذاري لهذا المنصب، وأنني ما زلت مواصلًا عملي كمتطوع لرئاسة اللجنه العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، ونتمنى التوفيق للذي سوف يشغل هذا المنصب”.