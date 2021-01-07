ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة اليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأربعاء سير العمل ببلدية السدرة، مطّلعًا على الأوضاع الخدمية والمعيشية لسكانها.

جاء ذلك -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة- خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية عبدالحميد الأطيوش.

وناقش الثني خلال الاجتماع أبرز احتياجات البلدية وكافة المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهها، وآليات إيجاد الحلول اللازمة لها.

كما أكد الثني على أن مجلس الوزراء سيلبي كافة احتياجات البلدية بحسب الأولوية في كافة القطاعات، وعلى رأسها حل مشكلة البنية التحتية ومشاكل الطرق في مختلف مناطق بلدية السدرة.

من جهة أخرى، ناقش الثني سير عمل جهاز الحرس البلدي في البلدية، مؤكدًا العمل على تلبية احتياجاته، حتى يتمكن من تنفيذ مهامه المناطة به داخل نطاق اختصاص البلدية.

Share and Enjoy ! 0 Shares