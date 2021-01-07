الجزائر – استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، امس الفريق محمد بمبا مقيت رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية، وبحث معه التعاون العسكري بين البلدين.

وأكد الفريق شنقريحة، أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة للبلدين الشقيقين، وستسمح دون شك بتطوير علاقاتهما، مشيرا إلى أنها تشكل فرصة سانحة لرفع مستوى التعاون بين الجيشين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة على ضوء تطور الوضع الأمني السائد بالمنطقة.

وشدد شنقريحة على أن تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين الشقيقين، يعد أكثر من ضرورة، لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على المنطقة.

ودعا شنقريحة إلى دراسة السبل والوسائل الكفيلة لتمكين الجيشين الجزائري والموريتاني من تنفيذ مهامهما في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والتهديدات من جميع الجهات، مشددا على أنه من المجدي الاستفادة بشكل أكبر من آليات التعاون الأمني المتاحة، لاسيما لجنة الأركان العملياتية المشتركة CEMOC، موضحا أن هذا التعاون يتمحور التعاون حول تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة للدول الأعضاء.

بدوره، شدد رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مقدما شكره للجزائر على كل أشكال الدعم الذي تقدمه لموريتانيا شعبا وجيشا.

المصدر: النهار أونلاين

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