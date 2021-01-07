العراق – أكد وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، اليوم الخميس، جهوزية بلاده لاستضافة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة بجنوب البلاد.

وقال في بيان صحفي، إن “وفد اللجنة المشكـلة من قبل اتحاد كأس الخليج العربي، سيزور البصرة خلال المدة ما بين 24 حتى 27 من الشهر الحالي لتفقد المدينة الرياضية وبقية المرافق الخدمية التي من المؤمل أن تستضيف بطولة الخليج المقبلة نهاية العام الحالي”.

وأضاف، أن “الحكومة العراقية وعلى أعلى المستويات أولت اهتماماً بالغاً بملف خليجي 25 وتتابعه بدقة، وأغلب المنشآت والبنى التحتية جاهزة لاستقبال البطولة التي تنتظرها الجماهير الرياضية بشغف، وستقوم اللجنة خلال زيارتها المرتقبة بالإطلاع على سير العمل في المشاريع المرافقة وزيارة مشروع ملعب الميناء سعة 30 الف متفرج والذي أوشك على الاكتمال ليكون تحفة فنية رائعة تزدان بتواجد الاشقاء”.

وأشار وزير الشباب والرياضة العراقي، إلى أن “الأشقاء سيحضرون المباراة الودية بين العراق والكويت التي ستقام في ملعب البصرة الدولي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي”.

وأكد، أن “ملف العراق أصبح جاهزاً تماماً وأن أية ملاحظات ستدونها اللجنة سيتم التعامل معها بمسؤولية، ولا أجد في البصرة أية نواقص أو تبريرات تحرم العراق ثانية من حق الاستضافة”.

ولم يستضف العراق البطولة منذ عام 1979 وحتى الآن، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية التي يشهدها.

المصدر : RT

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