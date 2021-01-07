ليبيا- كشفت شركة الواحة للنفط عن دخول 3 آبار نفطية جديدة الإنتاج والاستعداد لإدخال 5 أخرى خلال الفترة المقبلة.

بيان صادر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى تمكن فرقها العاملة من وضع الآبار الـ3 في إطار الإنتاج من دون أية مياه مصاحبة، وهي الآبار “B187-59W” بحقل الدفة “Q21-59E” بحقل الحراش والبئر”B186-59W” بحقل الدفة، مؤكدًا مواصلة العمل لرفع القدرة الإنتاجية لمختلف الحقول وضمن برنامج الحفر التطويري تحت مشروع الميزانية الاستثنائية للعام 2020.

وأضاف البيان أن العمل جار لوضع 5 آبار جديدة أخرى على الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

بدوره أكد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس في تصريحات صحفية لـ”بوابة العين الإخبارية” الإماراتية تابعتها صحيفة المرصد أن إنتاج شركة الواحة النفطية من مختلف الحقول والآبار تخطى الـ300 ألف برميل يوميًا، مبينًا أن الآبار الجديدة ستضيف للشركة نحو 10 آلاف برميل يوميًا.

وفي بيان صدر عنها ذكرت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية في تقريرها الإحصائي لعام 2020 رسو 65 ناقلة نفطية مصدرة وموردة للخام والمنتجات النفطية عبر الموانئ العاملة بها، مؤكدًا أن 25 ناقلة مليونية رست على أرصفة مرسى الحريقة النفطي لنقل النفط الخام، في حين رست 3 ناقلات لتوريد المنتجات النفطية بأرصفة شركة راس لانوف.

وأضاف البيان أن 16 ناقلة مليونية رست أيضًا بالرصيف النفطي لشركة البريقة بطبرق و19 بالرصيف النفطي لشركة الكهرباء بالخمس.

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