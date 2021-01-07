اليمن – وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريڤيث، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، الخميس، وفق مصدر رسمي.

وقال مصدر حكومي يمني، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن “غريفيث وصل إلى مطار عدن، قادما من العاصمة السعودية الرياض”.

وأضاف أنه “من المزمع أن يجري غريفيث مباحثات في عدن مع رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، ويلتقي أعضاء الحكومة الجديدة، لبحث الجهود الدولية لاستئناف مسار المفاوضات بشأن الأزمة اليمنية”.

وتأتي الزيارة في أعقاب سقوط 27 قتيلا في هجوم صاروخي استهدف مطار عدن الدولي، في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتزامن الهجوم مع هبوط طائرة على متنها أعضاء حكومة يمنية جديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في الرياض، قبل الهجوم بأربعة أيام.

والتقى غريفيث مع هادي في الرياض الأربعاء، لبحث سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.

وقال مكتب غريفيث إنه أكد، خلال لقائه هادي، أن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة اليمن للتوصّل إلى وضع حدّ مستدام وشامل للنزاع، من خلال حل سياسي عبر المفاوضات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن هادي تطرق إلى تدخل إيران الفاضح في الشأن اليمني، ودعمها الميداني للحوثيين، متهما الحوثيين بأنهم لا يريدون السلام وينفذون أجندة إيران.

واتهمت الحكومة اليمنية والتحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، الحوثيين بشن الهجوم على مطار عدن، لكن الجماعة نفت مسؤوليتها عنه وأدانته.

ويسيطر الحوثيون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ عام 2014، وينفذ التحالف العربي، منذ العام التالي، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة.

وخلفت الحرب ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول

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