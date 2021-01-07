ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء عن تنفيذ دراسة شاملة لخطة المؤسسة في المدى المتوسط والبعيد لإعادة تأهيل وتطوير الحقول المنتجة والمكتشفة حديثًا؛ لزيادة إنتاج النفط والغاز، بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية.

الوطنية للنفط أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الدراسة تتضمن مراجعة نظام الحوكمة بالمؤسسة وشركاتها، لافتةً إلى أن الهدف الأساسي من الدراسة هو تسليط الضوء على نقاط القوة في المؤسسة، وتحديد مجالات تحسين الكفاءة والفاعلية، واقتراح التدابير الكفيلة بدعم أداء المؤسسة وشركاتها.

وأشارت المؤسسة إلى أن الدراسة ستعمل على تعزيز ودعم الاستثمار الدولي في ليبيا، ومواءمة المؤسسة مع أفضل الممارسات الدولية للشركات الكبرى؛ مما يعزز فرص جذب الاستثمار الدولي، ويسهل التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات الصناعة النفطية كافة.

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