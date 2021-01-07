بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي امس أنه لا يعترف بالتشكيلة الجديدة للجمعية الوطنية الفنزويلية، وسيواصل دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو.

جاء ذلك في تصريح صحفي لبيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، الذي أضاف: “بالنسبة لنا، خوان غوايدو هو الشريك الوحيد المنتخب ديمقراطيا الذي يمثل الجمعية المنتخبة عام 2015، لأننا لا نعترف بالتشكيلة الجديد للبرلمان”.

في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، أصدر المجلس الأوروبي بيانا لبوريل، أكد فيه نية التكتل “مواصلة التفاعل مع جميع ممثلي المجتمع السياسي والمدني (في فنزويلا)، بما في ذلك خوان غوايدو وممثلون آخرون عن التكوين السابق للحزب الوطني”.

وحذر بوريل كاراكاس من “الممارسات القمعية المحتملة، خاصة بحق أعضاء المعارضة”.

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي متضامنا مع واشنطن، التي أكدت أمس الثلاثاء استمرارها في اعتبار غوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا للبلاد وعدم اعترافها بالانتخابات البرلمانية “المزورة”، التي جرت في فنزويلا في 6 ديسمبر الماضي. وتبنت “مجموعة ليما”، وهي تجمع إقليمي في أمريكا اللاتينية، موقفا مماثلا في بيان لها أمس الاثلاثاء.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يرغب في فتح قنوات “تواصل وحوار” مع الإدارة الأميكية المقبلة للرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن.

المصدر: وكالات

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