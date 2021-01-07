روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه عند اتخاذه القرارات المتعلقة بالمسار السوري، ينطلق من مصالح روسيا أولا، وليس من مشاعر تعاطفي أو كراهيتي.

وقال بوتين في مقابلة نشرت في فيلم وثائقي على قناة “روسيا-1”: “عند اتخاذ القرارات من هذا النوع، أعني الآن ليس رحلتي الجوية /المفاجئة إلى سوريا/ بالطبع، ولكن القرارات المتعلقة بالمسار السوري، أنطلق بالدرجة الأولى من مصالح الدولة الروسية، لا من مشاعر تعاطفي أو كراهيتي”.

يذكر أن الفيلم من إعداد يفغيني بودوبني وبعنوان “لا مجال للخطأ. زيارة عيد الميلاد إلى دمشق”، ويغطي زيارة الرئيس بوتين لسوريا في أعقاب اغتيال قاسم سليماني والتوتر غير المسبوق الذي شهدته المنطقة بين إيران والولايات المتحدة عشية عيد الميلاد الماضي.

المصدر: “تاس”

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