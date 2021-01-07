واشنطن – أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بيان لها، أن الكونغرس سيستأنف عملية التصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في وقت لاحق من ليلة الأربعاء.

وقالت: “القرار اتخذ بعد اتصالات مع نائب الرئيس مايك بينس وآخرين لاستئناف التصديق على فوز بايدن الليلة بمجرد تأمين المبنى”.

وذكرت مصادر مطلعة، أن قادة مجلسي النواب والشيوخ يجرون مشاورات حول ما إذا كان بإمكانهم استئناف التصديق على فوز بايدن، عقب يوم شابه حشد عنيف من مؤيدي ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول.

من جهته قال النائب الديمقراطي حكيم جيفري: “يتم إخلاء مبنى الكابيتول حاليا من المقتحمين.. وعندما سيكون الوضع آمنا، سنعود لاستكمال مسؤولياتنا الدستورية”.

وأضاف: “هذه هي الولايات المتحدة. لن نسمح لحكم الفلتان الأمني بتقويض سيادة القانون”.

وأعلن مسؤول في مبنى الكونغرس الأمريكي بول إيرفينغ في وقت سابق، أنه تم تأمين المبنى، بعد ساعات من اقتحامه والصدام مع قوات الأمن هناك، الأمر الذي أدى إلى مقتل سيدة برصاصة في الصدر.

المصدر: “رويترز”

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