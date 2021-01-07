الصومال – حذر المرشحون الرئاسيون المعارضون في الصومال شركات نفط أمريكية من الدخول في صفقة مع الحكومة الصومالية المنتهية ولايتها، مشيرين إلى أن مثل هذه الاتفاقية لن تكون قابلة للتنفيذ.

وفي رسالة له، قال مجلس اتحاد المرشحين الرئاسيين بعد الكشف عن عزم الحكومة الفيدرالية على توقيع عقد نفطي مع شركة Liberty Oil وCoastline Exploration، وهما شركتا نفط أمريكيتان: “عملية الترخيص التي تجريها وزارة البترول لا تتوافق مع الإطار القانوني للحكومة الفيدرالية الصومالية، وبالتالي فهي غير قانونية”.

وأشار المجلس الذي يضم 14 مرشحا للرئاسة من بينهم رئيسان سابقان، إلى أن الاتفاقية التي تجري الاستعدادات للتوقيع عليها، لم تراع الأطر القانونية التي تهدف إلى حماية كل من المستثمر ومصالح الشعب الصومالي في منح العقود البترولية، ونصح بعدم التوقيع على أية صفقات تتعلق بالنفط مع السلطات الصومالية في الوقت الحالي حيث إنها لن تكون قابلة للتنفيذ.

المصدر: الصومالي الجديد

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