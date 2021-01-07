دبي – أعلنت إمارة دبي امس عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 315 مليون درهم ما يعادل 86 مليون دولار، لمساعدة الاقتصاد على اجتياز آثار جائحة فيروس كورونا.

وكتب ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم عبر “تويتر” أن هذه الحزمة، وهي الخامسة، ترفع القيمة الإجمالية للتحفيز الاقتصادي المقدم من حكومة دبي إلى 7,1 مليار درهم منذ مارس من العام الماضي.

وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل إعفاءات وتمديد مبادرات سابقة وتهدف لـ”تعميم الفائدة على الجميع وتمكين مختلف الأنشطة الاقتصادية من تخطي المرحلة الراهنة”.

المصدر: “رويترز”

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