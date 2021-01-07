اليابان – هيمنت دول آسيوية على صدارة الترتيب العالمي لجوازات السفر بناء على مؤشر حرية التنقل، حسب تصنيف شركة الاستشارات السويسرية Henley & Partners.

وتعود الصدارة في ترتيب جوازات السفر العالمي للربع الأول من عام 2021 إلى اليابان التي يتيح جوازها لحامليه زيارة 191 دولة أخرى دون الحصول على تأشيرة أو اتخاذ أي إجراءات خاصة بشكل مسبق.

وتحل في المرتبة الثانية سنغافورة (190 دولة)، فيما تعود المرتبة الثالثة إلى كل من كوريا الجنوبية وألمانيا (189 دولة).

وفي العالم العربي، تتخذ الإمارات أفضل مكانة في القائمة وتحتل المرتبة الـ16 (173 دولة)، متقدمة على قطر (المرتبة الـ56 – 95 دولة) والبحرين (المرتبة 64 – 83 دولة) وعمان (المرتبة الـ65 – 80 دولة) والسعودية (المرتبة الـ66 – 79 دولة).

من جانبها، تمكنت روسيا من تعزيز مكانتها في القائمة وصعدت إلى المرتبة الـ50 بـ116 دولة.

المصدر: RT

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