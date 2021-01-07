صلاح الهدف الأول لريال مدريد في الصيف المقبل

صلاح الهدف الأول لريال مدريد في الصيف المقبل

إنجلترا – استعرض موقع “ليفربول إيكو” الإنجليزي امس أنباء متناقضة حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الصيف المقبل.

وأبرز “ليفربول إيكو” المهتم بأنباء “الريدز”، تقريرا من صحيفة ديلي ستار، يقول إن محمد صلاح بات الهدف الأول لفريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار إلى أن ليفربول لن يمانع في بيع صلاح، بعد أن حول النادي الإنجليزي، اهتمامه إلى اللاعب الإنجليزي جادون سانشو جناح فريق بوروسيا دورتموند الإنجليزي.

ومن جهة أخرى أبرز “ليفربول إيكو” تقريرا آخر من صحيفة “sport Witness” الإسبانية، يؤكد أن صلاح ليس ضمن اهتمامات الفريق الملكي هذا الموسم، كما أنه ليس على طاولة برشلونة.

وأوضح التقرير الإسباني أن ريال مدريد لا يستطيع في الوقت الحالي تمويل صفقة محمد صلاح.

وذكر أن ريال مدريد كان مهتما بضم صلاح منذ عدة مواسم بالفعل، لكن الوضع تغير الآن، ويخطط “الميرينغي” لمواصلة الرهان على تألق النجم البلجيكي إيدين هازارد.

المصدر: “kooora.com”

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