إسبانيا – فجر كورنيا، المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الثاني لكأس إسبانيا، بإقصائه متصدر “الليغا” أتلتيكو مدريد، بفوزه عليه بهدف دون رد.

ويدين كورنيا بالفضل في هذا الفوز، للاعبه أدريان خيمينيز، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة السابعة.

وأكمل أتلتيكو مدريد اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63، بعد طرد مدافعه ريكارد سانشيز.

وأراح مدرب أتلتيكو، دييغو سيميوني، بعض اللاعبين في مباراة الدور الثاني التي أقيمت على عشب صناعي، لكنه مع ذلك دفع بتشكيلة تضم لاعبين يشاركون بانتظام مع الفريق الأول، وهم جواو فيلكس، ورينان لودي، وخوسيه خيمينيز، وساؤول نيغيز، وفيليبي، وأنخيل كوريا.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي، التي يودع فيها الأتلتيكو كأس إسبانيا على يد منافس من الدرجة الثالثة، حيث خرج الموسم الماضي من المسابقة بعد خسارته 1-2 أمام مضيفه كالتورال ليونيسا.

المصدر: RT

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