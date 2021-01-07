إيران – نفذت قوات الباسيج في بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس عرضا بمشاركة 700 قارب في مياه الخليج بمناسبة ذكرى اغتيال قاسم سليماني وبحضور قائد الحرس الثوري.

وأظهر فيديو عرضا نفذته قوارب الباسيج في بحرية الحرس الثوري قرب ميناء عسلوية في مياه الخليج.

من جهته قال قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، “قواتنا المسلحة وقوات التعبئة مستعدة دوما للدفاع عن المصالح الحيوية الإيرانية في مياه الخليج.. هناك أجزاء سرية من قدراتنا العسكرية لايمكن عرضها إلا في الميدان”.

ولفت إلى أن القدرات الدفاعية بلغت خطوطا متقدمة في العالم منوها بأن ما عرضناه إلى أصدقائنا وأعدائنا ليس إلا جزءا منها”.

المصدر: RT

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