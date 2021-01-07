إسبانيا – حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، على جائزة “Values Award 2020″، التي تقدم للرياضيين تقديرا لقيامهم بأعمال إنسانية ومساهمتهم في تطوير المجتمع.

ومنحت لجنة التحكيم، برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية، أليخاندرو بلانكو، ورئيس الدوري الإسباني، خافيير تيباس، الجائزة التي تقدمها صحيفة “Diario Sport” الإسبانية، للنجم ميسي لمشاركته في تمويل بناء أكبر مركز لسرطان الأطفال في العالم في مستشفى “Sant Joan de Déu” في برشلونة، وذلك وفقا للموقع الرسمي للنادي الكتالوني.

وقامت مؤسسة ميسي، قبل عامين، جنبا إلى جنب مع مؤسسة ستافروس نياركوس “SNF”، بتحويل 2.6 مليون يورو لحملة جمع مبلغ 30 مليون يورو اللازم لبدء بناء مركز للسرطان.

كما حصل لاعب خط وسط برشلونة السابق الأسطورة، تشافي هرنانديز، على جائزة خاصة من ” Values Legend Award”، تكريما لتفانيه في اللعب النظيف طوال حياته المهنية.

المصدر: وكالات

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