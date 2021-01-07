البرازيل – تلقى حارس مرمى نادي فلامنغو، البرازيلي دييغو ألفيس، هدايا من نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبارة عن 21 زجاجة جعة.

وتحصل ألفيس على هذه الهدية، في إطار حملة أطلقتها شركة “بدويايزر” لصناعة الجعة (البيرة)، للاحتفاء بأهداف ميسي بعد تحطيمه رقم الأسطورة بيليه كأكثر مسجل للأهداف في تاريخ كرة القدم مع ناد واحد.

ونشر ألفيس، الذي يعتبر الضحية المفضلة لميسي بتلقيه 21 هدفا من “البرغوث”، عبر حسابه في موقع “تويتر”، صورة له مع زجاجات الجعة الـ21 التي تحصل عليها، وعلق قائلا: “مبروك ميسي! 644 هدفا لناد واحد هو رقم قياسي ممتاز!”.

وأضاف صاحب الـ35 عاما الذي سبق له الاحتراف في الدوري الإسباني مع ألميريا (2007-2011) وفالنسيا (2011-2017): “مع زجاجاتي الـ21، يبدو أن لدي سجلي الخاص أيضا!”.

وكانت شركة “بدويايزر”، أرسلت نهاية الشهر الماضي في إطار نفس الحملة، زجاجات جعة لحراس مرمى آخرين هز ميسي شباكهم، وحملت كل زجاجة رقم الهدف الذي سكن شباك كل منهم، وكان من أشهرهم، الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، الذي تحصل على زجاجتي جعة لتلقيه هدفين من “البرغوث”.

المصدر: sportbox.ru

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