هادي: جماعة الحوثي لا تريد السلام وتعمل على تنفيذ أجندة إيران

هادي: جماعة الحوثي لا تريد السلام وتعمل على تنفيذ أجندة إيران

اليمن – أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس إن جماعة الحوثي لا تريد السلام وتعمل على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس هادي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وأضاف هادي: “كان آخر نهج الميليشيا العدواني استهداف مطار عدن المدني والحكومة والمدنيين في عمل إرهابي غادر وجبان يؤكد على سلوك ونهج مليشيات الإجرام وأعداء الحياة والسلام”.

وأشار إلى أن تدخل إيران الفاضح في الشأن اليمني ودعمها الميداني لأعمال الحوثيين من خلال أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه وتواجده المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية.

وعبر عن تقديره وامتنانه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولجهوده الرامية “لتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني والذي للأسف يقابل بتمادي وعنجهية الحوثيين”.

من جهته أدان المبعوث الأممي العمل الإجرامي الإرهابي الذي استهدف الحكومة أثناء وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن والذي يهدف مرتكبوه في المقام الأول إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه اليمن وقيادته الشرعية بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي.

المصدر: وكالات

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