ليبيا – أعلنت وسائل إعلام عربية وتركية وليبية اليوم الخميس استدعاء تركيا لكل من فتحي باشاآغا وخالد المشري وصلاح الدين النمروش إلى أنقرة، في زيارة غير عاجلة معلن عنها مسبقًا، لاجتماع أمني مع رئيس المخابرات التركية “هاكان فيدان” .

ومن جهتها قالت قناة 218 نقلًا عن مصدر أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بجماعة الإخوان قد توجه إلى تركيا رفقة 16 من قادة التشكيلات المسلحة، أبرزهم محمد الحصان، وأيوب بوراسن وبشير خلف الله الملقب بـ”البقرة”.

وفي السياق نفسه أكدت قناة العربية الحدث أن تركيا قد استدعت كلًا من المشري وحليفه فتحي باشاآغا وزير داخلية الوفاق ورئيس جهاز المخابرات لاجتماع أمني لم تكشف عن ماذا يتعلق.

فيديوجرافيك #المرصد | 20 يومًا تبقت لتنفيذ إتفاق 5+5 المتأرجح بين التنفيذ والمجهول ومقدمات القبعات الزرقاء . #ليبيا pic.twitter.com/kW96WoFYge — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 6, 2021

وتداولت منصات إعلامية يوم أمس أنباء عن زيارة غير معلنة قام بها فتحي باشاآغا إلى القاهرة؛ لإجراء مباحثات سياسية حول الحوار السياسي الذي تحاول البعثة الأممية إحياءه من جديد بعد تعثره، وسط تقارير إعلامية أيضًا عن زيارة مرتقبة يجريها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا.

وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها كل من المشري وباشاآغا والنمروش وسط تقرّب حذر قبل 19 يومًا من انتهاء مهلة تنفيذ 5+5 المقررة يوم 23 يناير الجاري وفق اتفاق جنيف الموقع يوم 23 أكتوبر الماضي بين اللجنة العسكرية، والذي نص على خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة في بحر 90 يومًا من توقيع الاتفاقن وهو ما ترفضه أنقرة.

المرصد – متابعات

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