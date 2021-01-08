مصر – ألغيت مباراة مصر والبرازيل الودية، التي كانت مقررة مساء السبت المقبل، استعدادا للنسخة الـ27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021”.

واعتذر منتخب البرازيل عن الوصول غدا إلى القاهرة لمواجهة منتخب “الفراعنة” وديا، بسبب ظروف الطيران، وتأخره عن موعد المباراة.

وسيقطع منتخب مصر شريط بطولة كأس العالم لكرة اليد، يوم 13 يناير الجاري، بمواجهة نظيره التشيلي، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي السويد والتشيك.

بينما سيلعب منتخب البرازيل في المجموعة الثانية إلى جانب كل من منتخبات إسبانيا وتونس وبولندا.

المصدر: وكالات

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