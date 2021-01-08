ليبيا – أكمل جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة عدل الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي عملية ترحيل 4 أوكرانيين كانوا محتجزين بطرابلس إلى بلادهم.

بيان صادر عن وزارة عدل الوفاق تابعته صحيفة المرصد إلى أن عملية الإفراج تمت بناء أمر من النائب العام في طرابلس المؤرخ في الـ30 من ديسمبر الماضي المتعلق بإخلاء السبيل المشروط بالإبعاد للنزلاء الـ4 المحكومين على ذمة قضية تهريب محروقات.

هذا وإطلعت صحيفة المرصد على معلومات تبين عودة هؤلاء إلى بلادهم وهم من طاقم الناقلة “الخيام” بعد أن تم احتجازهم وناقلتهم في الـ13 من فبراير عام 2016 وأسمائهم “يافين مورار” و”فلاديمير توستوهان” و”أوليه فوينيروفسكي” و”بافلو تشيكا” ممن تم الحكم عليهم بالسجن لـ5 سنوات في ديسمبر من العام 2017.

وبينت المعلومات التي تابعتها وترجمتها الصحيفة أن باقي أفراد الطاقم تم الحكم عليهم بذات المدة وأن عملية الإفراج المشروط تمت لمعاناة 2 منهم من مشاكل صحية ما حفز المفاوضين الأوكرانيين على مطالبة نظرائهم من العاملين في إطار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإخلاء سبيلهم لأسباب إنسانية.

وأشارت المعلومات إلى إشادة الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” بعملية الإفراج عن رعايا بلاده مع تقديم الشكر لوزارة الخارجية الأوكرانية والوكالات الأخرى لبذلهم جهودا أسهمت في عودة الـ4 إلى بلادهم مؤكدا أن حكومته لا تنسى ولا تترك مواطنيها في مأزق.

وأضاف “زيلينيسكي” أن الحكومة الأوكرانية تفعل ما في وسعها وتستخدم جميع القنوات لإعادة الأوكرانيين الراغبين بالعودة إلى الديار فالدولة موجودة للمواطن المدافع عن بلاده وهو ما يحتم السعي لحماية حقوقه وحرياته فيما أكدت المعلومات أن عملية الإفراج تمت بتدخل شخصي من وزير الخارجية “ديميترو كاليبا”.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares