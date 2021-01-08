الولايات المتحدة – نقل الجيش الأمريكي طائرتين قاذفتين من طراز B-52 إلى الشرق الأوسط من قاعدتهما في الولايات المتحدة، في رابع انتشار من هذا القبيل قالت شبكة “CNN” أن واشنطن تريد توجيه رسالة إلى إيران.

وقال سلاح الجو في بيان إن هذه المهمة الأخيرة كانت “لإظهار التزام الجيش الأمريكي المستمر بالأمن الإقليمي وردع العدوان”، وتأتي وسط مخاوف من أن إيران ربما لا تزال تسعى للرد على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وتشير هذه الخطوة، بحسب “CNN” إلى أنه لن يكون هناك تهاون في حملة الردع الأمريكية، وسط توتر عال قبل أقل من أسبوعين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه.

وحلقت أطقم الطائرتين في مهمة استمرت 36 ساعة بدون توقف من قاعدة مينوت الجوية، إلى الخليج العربي والعودة، بهدف إرسال رسالة ردع واضحة من خلال إظهار القدرة على نشر قوة قتالية ساحقة في وقت قصير.

وقال مسؤول دفاعي عن التحركات: “ما زلنا نشهد مستويات متزايدة من الاستعداد عبر الأنظمة الدفاعية الإيرانية، وما زلنا نحمل مؤشرات على التخطيط المتقدم لهجمات محتملة في العراق، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهم المضي قدمًا في أي هجوم ومتى في المنطقة”.

المصدر: CNN

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