الذهب يهبط مع ارتفاع عوائد السندات وضغوط من ارتفاع الدولار

الذهب يهبط مع ارتفاع عوائد السندات وضغوط من ارتفاع الدولار

الولايات المتحدة – هبط الذهب اليوم الجمعة إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن الآمال في تحفيز إضافي في أكبر اقتصاد عالمي أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0,3% إلى 1907,66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، لكنه مرتفع 0,5% منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,3% إلى 1908,80 دولار.

وقال كايل رودا محلل السوق لدى “آي.جي”: “في الأمد القصير، يبدو أننا نفتقر فحسب إلى محفز لدفع الأسعار للارتفاع.. تأثير (آمال التحفيز المالي) يقود توقعات التضخم للارتفاع، (لكننا) بدأنا نرى ارتفاع عائد…السندات أيضا، وهو أمر مهم بشكل منطقي للذهب”.

وبلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات مستوى قياسيا مرتفعا جديدا منذ مارس، ليتماسك فوق واحد بالمئة ويساعد الدولار على الانتعاش بقوة.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، بينما يزيد ارتفاع عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وغذت سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي الآمال في تدابير تحفيز كبيرة وعززت توقعات التضخم، مما يدعم جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم.

لكن ارتفاع توقعات التضخم وعوائد السندات يعزز أيضا آمال مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي في أن نهج السياسة النقدية الجديد للبنك المركزي الأمريكي يترسخ.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم لقياس مدى متانة سوق الوظائف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0,5% إلى 26,98 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0,2% إلى 1114,11 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0,1% إلى 2417,45 دولار.

المصدر: “رويترز”

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