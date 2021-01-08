مصر – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، بحثا خلاله قضايا إقليمية مختلفة.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الاتصال “بحث عددا من موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، خاصة التعاون في مجال الطاقة في إطار منتدى غاز المتوسط، بالإضافة إلى التشاور وتبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية”.

وأعرب الرئيس القبرصي عن حرصه على “التنسيق وتبادل وجهات النظر مع مصر تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مشيدا بـ”متانة العلاقات بين البلدين والتي تتطور بشكل متنام في مختلف المجالات”، ومؤكدا تطلع قبرص لمواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

من جانبه، أشاد السيسي بالتطور الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدا مواصلة مصر تفعيل أطر التعاون مع قبرص واليونان.

المصدر: RT

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