الولايات المتحدة – باتت الأحداث في العاصمة الأمريكية واشنطن، منذ مساء الأربعاء، بعد دعوة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنصاره للاحتشاد، ما أدى إلى أعمال عنف واقتحام لمبنى الكونغرس.

فيما وجهت السلطات القضائية اتهامات رسمية إلى 40 شخصا على خلفية الاضطرابات في الكابيتول.

المستجدات منذ اقتحام مبنى الكونغرس:

– 50 ألف دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن واضعي عبوات ناسفة في واشنطن.

– استقالات المسؤولين الأمريكيين مستمرة في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول.

– ابنة مايك بينس تهنئ بايدن: الغوغائيون لا يفوزون.

– الشرطة الأمريكية: وفاة ضابط متأثرا بجراحه أثناء اقتحام الكابيتول .

– بولتون يصف المطالبة بعزل ترامب من منصبه بـ”الفعل الأحمق.

– رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يدعو لعزل ترامب فورا .

– إقالة مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية مختص بالشأن الإيراني دعا إلى رحيل ترامب.

– استقالة 4 من كبار مستشاري ترامب لشؤون الأمن القومي على خلفية أحداث اقتحام الكونغرس.

– استقالة قائد شرطة الكابيتول على خلفية اقتحام الكونغرس.

– ترامب: أنا غاضب من الهجوم الشنيع على الكابيتول والمشاركون في أعمال العنف سيدفعون الثمن.

– وفاة ضابط شرطة شارك في فض اضطرابات الكابيتول.

– فريق ترامب يسقط طعونه في ولاية جورجيا بشأن نتائج الانتخابات.

– البيت الأبيض: أعمال العنف في الكابيتول غير مقبولة ونعمل على نقل الحكم لبايدن بشكل منظم.

– اقتحام الكونغرس الأمريكي.. توجيه اتهامات إلى 40 شخصا على خلفية الاضطرابات.

– المدعي العام لواشنطن يرجح إمكانية ملاحقة ترامب على خلفية اقتحام الكابيتول.

– جونسون يتهم ترامب بتحريض أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس.

– حاكم ماريلاند الجمهوري يدعو إلى إقالة ترامب ونقل زمام الأمور إلى بينس.

– القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مستنكرا اقتحام الكابيتول: انتقال الحكم سيكون سلسا.

– رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب شخصية خطيرة ويجب إقصاؤه من السلطة.

– الشرطة الأمريكية: العبوتان الناسفتان المكتشفتان خلال اضطرابات الأربعاء مثلتا تهديدا حقيقيا.

– بايدن: اقتحام الكابيتول من الأحداث الأكثر غموضا في تاريخنا ونتيجة لهجوم ترامب على الديمقراطية.

– استقالة وزيرة النقل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،بعد حادثة اقتحام الكابيتول.

– الديمقراطيون في الكونغرس يتحركون لـ”عزل ترامب فورا” في ظل حادثة اقتحام الكابيتول.

– عمدة واشنطن: اقتحام الكابيتول إرهاب داخلي وقد نضطر لاتخاذ إجراءات استثنائية.

– اقتحام الكونغرس الأمريكي.. إصابة أكثر من 50 رجل شرطة واعتقال 68 شخصا.

– ترامب يسحب ترشيح القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بعد دعوته للرئيس إلى إدانة اقتحام الكونغرس.

– الشرطة الأمريكية تغلق مؤقتا مبنى كابيتول ميشيغان بسبب بلاغ عن تهديد وقوع انفجار.

– وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالنيابة يدعو ترامب لإدانة حادث اقتحام مقر الكونغرس بشدة.

– استقالة كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب بعد اقتحام الكونغرس.

– أعضاء مجلس النواب الأمريكي يحتمون من مناصري ترامب بعد اقتحام مبنى الكابيتول.

المصدر: RT + وكالات

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