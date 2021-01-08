الولايات المتحدة – عاودت قيمة العملة الافتراضية “بتكوين” الارتفاع لتصل إلى سقف قياسي لامس الـ 41 ألف دولار، بعد انخفاض سجلته قبل ساعات بمستوى 5%.

وكانت قيمة هذه العملة الافتراضية قد تدحرجت من 40 ألف دولار، مستواها أمس الخميس، إلى 36.6 ألف دولار صباح الجمعة، قبل معاودة الصعود إلى سقف غير مسبوق في تاريخها بحدود 41 ألف دولار.

وارتفعت “بتكوين” بنسبة 700% منذ انخفاض سجلته في شهر مارس/آذار الماضي قبل أن تحقق قيمتها تطورا تاريخيا، يوم 2 يناير الجاري، لتصل إلى مستوى 30 ألف دولار، فيما لم تكن تتجاوز 20 ألف دولار في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وكان التراجع المسجل صباح اليوم متوقعا حيث نبه الخبراء إلى أن قيمة عملة “بتكوين” ستشهد تعديلا تلقائيا في الأسواق بعد وصولها أمس الخميس إلى مستوى الـ 40 ألف دولار.

المجموعة المالية الأمريكية “ج. ب. مورغن آند تشيز” تتوقع، في المدى الطويل، ارتفاعا لعملة “بتكوين” إلى سقف 146 ألف دولار.

المصدر: القناة التلفزيونية “Fox Business” الأمريكية/صحيفة “Sud Ouest” الفرنسية

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