ليبيا – أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن الجزائر تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية الحياد الذي تقتضيه التحديات الراهنة، من أجل إحراز تقدم في قضايا السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أن بوقادوم شدد خلال لقائه مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط ديفيد شنكر على طبيعة الدور المنوط بأمريكا، من أجل إحراز تقدم في قضايا السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أضاف البيان أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى الوضع السائد في الصحراء الغربية ومالي والأزمة في ليبيا، وأيضًا منطقة الساحل والشرق الأوسط.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Share and Enjoy ! 0 Shares