الولايات المتحدة – شهدت منصة “بلاتس” للتداولات امس بيع وشراء 7 شحنات من خام بحر الشمال، وهو قدر غير مسبوق على المنصة التي تعمل في تقدير الأسعار.

وأوضح مصدر في تجارة النفط ومسؤول في منصة “بلاتس”، أن “7 شحنات هو رقم قياسي يومي للحقبة الحديثة. لا تتجاوز التداولات اليومية عادة شحنة واحدة أو اثنتين بحجم 600 ألف برميل”.

وقالت مصادر تجارية إن تداولات اليوم تتكون من ثلاث شحنات من خام “إكوفيسك” واثنتين من خام فورتيس وواحدة من كل من خامي “أوزبرغ” و”ترول”. وأضافوا أن “يونيبك” الصينية اشترت أربعا من الشحنات.

وتقول مصادر تجارية إن الزيادة القوية في تداولات خام بحر الشمال ترجع إلى شح في المعروض بعد خفض الإنتاج المفاجئ الذي أعلنته السعودية مؤخرا.

وقال مصدر تجاري: “التخفيضات السعودية زادت الطلب على براميل النفط من خارج الخليج”.

وتعهدت السعودية بتخفيضات إضافية تبلغ مليون برميل يوميا في فبراير ومارس في إطار اتفاق تُبقي فيه معظم دول “أوبك+” الإنتاج مستقرا.

وقال مصدر آخر إن المعروض النفطي القادم من “الشرق الأوسط تناقص بلا ريب، لذا من المرجح أن يكون للخفض السعودي أثر أوسع”.

وبحر الشمال هو معقل معيار برنت المؤرخ المستخدم في تسعير صفقات النفط بأنحاء العالم، وهو مؤشر تقدره وكالات تسعير مثل بلاتس ويقوم جزئيا على تداولات خامات برنت وإكوفيسك وأوزبرغ وفورتيس وترول.

المصدر: “رويترز”

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