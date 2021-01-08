كوريا ش – بث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي صورة رسمية لزعيم البلاد كيم جونغ أون لم يسبق نشرها، تظهره باللباس العسكري مع سلاح رشاش على مكتبه.

وتظهر الصورة الكبيرة كيم ببزة بيضاء مع نجمة مارشال حول العنق وعلى كتفيه، فيما يظهر خلفه جدار مغطى بالكتب، إلى جانب السلاح ومنظار.

وأتى نشر الصورة في وقت تعهد فيه كيم بتعزيز قدرات كوريا الشمالية الدفاعية قبل أسابيع من تنصيب الديموقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وعرضت الصورة عبر التلفزيون الرسمي الأربعاء أثناء تغطية مؤتمر حزب العمال في كوريا الشمالية، وهي معلقة في ممر في مجلس الثقافة في بيونغ يانغ.

وفي تدبير غير مسبوق كذلك، عرض التلفزيون الرسمي تمثالا نصفيا لكيم، موضحا أنه هدية من الرئيس الصيني تشي جينبينغ أنجزه “أشهر نحات” في الصين.

ويرتدي كيم اللباس المدني على الدوام في ظهوره العلني، وهي المرة الأولى الذي يبدو فيها باللباس العسكري منذ تولى السلطة إثر وفاة والده في ديسمبر 2011.

المصدر: “أ ف ب”

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