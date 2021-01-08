اليابان – تأتي تويوتا سوبرا 2021 بموديلها الأحدث لتستمر في رحلتها لإثبات قدرة تويوتا على تلبية متطلبات عشاقها في فئة السيارات الرياضية.

وتوفر هذه الكوبيه بمتعة قيادة لا توصف مع تصميم في قمة الجاذبية واداء عالي مميز من دون التضحية براحة ورقي المقصورة. واليوم نستعرض كل ما يجب ان تعرفه عنها.

التصميم العام

تأتي تويوتا سوبرا 2021 مع ملامح رياضية بتصميم فريد من نوعه يجمع بين فلسفة التصميم اليابانية والألمانية، بفضل التعاون المشترك بين تويوتا وبي ام دبليو. ويظهر ذلك في خطوطها الرياضية المنتشرة في أنحاء الهيكل، ومصابيح ليد الأمامية من 6 شمعات، وثلاثة فتحات تهوية كبيرة.

من الخلف، سترون المصابيح العصرية ليد، ولمسات عضلية، وجناح خلفي مهيب على شكل ذيل بطة، وناشر هواء حاد. ومن الجانب، تأتي السيارة بجنوط مقاس 19 بوصة، وإطارات أمامية مقاس 255/35 وإطارات خلفية مقاس 275/35.

المقصورة والتجهيزات

بالدخول إلى المقصورة، ستلاحظون على الفور حصولها على تصميم أنيق بالإستعانة بمواد فاخرة، كما تمتلك شاشة نظام ترفيهي مقاس 6.5 أو 8.8 بوصة، يدعم آبل كاربلاي، ونظام صوتي فاخر من 12 سماعة، وشحن لاسلكي للهواتف، بالإضافة إلى ميزة التشغيل دون مفتاح، ومقود جلد متعدد الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، بالإضافة إلى وجود أنماط قيادة تناسب مختلف الظروف.

ولزيادة رفاهية السائق والركاب، حصلت المقصورة على كسوة جلدية فاخرة طبيعية للمقاعد ومختلف الأرجاء، إضافة إلى زخارف عالية الجودة من ألياف الكربون في عدة أماكن، فضلاً عن تمتع المقاعد بتدعيم قوي للسائق والراكب الأمامي مستوحى من مقاعد سيارات السباقات للحصول على تجربة قيادة مريحة وواثقة، حتى على السرعات العالية.

المحرك والأداء

تتوفر تويوتا سوبرا 2021 بإصدارين من المحركات. الأول محرك تيربو سعة 2.0 لترات من 4 سلندرات بقوة 255 حصاناً وعزم 400 نيوتن.متر، والثاني محرك تيربو سعة 3 لترات من 6 سلندرات بقوة 382 حصاناً وعزم 500 نيوتن.متر. ويمكن للإصدار المجهز بمحرك سعة 2.0 لترات، التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في غضون 5.2 ثانية فقط، أما الإصدار المجهز بمحرك سعة 3.0 لترات، فيصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ الساعة في غضون 4.1 ثانية فقط، فيما تبلغ السرعة القصوى المحدودة إلكترونياً 250 كم/ ساعة.

الفئات والأسعار

هذا وتتوفر تويوتا سوبرا 2021 بثلاثة فئات كما يلي:

– فئة سبورت 2.0 بسعر يبدأ من 201,710 ريال سعودي

– جي تي سبورت بسعر يبدأ من 239,085 ريال سعودي

– جي تي ليمتد اديشن بسعر يبدأ 242,765 ريال سعودي

وكالات

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