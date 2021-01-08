وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن مصادر من داخل “أبل” أكدت أن الشركة لا تنوي أن تجهز أي تغييرات تذكر في كاميرات هواتف “آيفون” المقبلة حتى عام 2023.

ورصدت التقارير من 3 موردين عدسات رئيسيين، أن “أبل” استلمت فعليا العدسات الخاصة بهواتف “آيفون” لعام 2021، والتي لم تظهر أي ترقية كبيرة في الجيلين المقبلين لهواتف “آيفون”.

وفي المقابل، كشفت المصادر أن شركة “أبل” تسعى بدلا من تحسين قدرات كاميرات هواتف “آيفون” أن تصقل جهودها في تحسين التصوير الحاسوبي.

كما أن المصادر ذاتها أكدت أن نوعية العدسات التي ستستعين بها “أبل” ستكون بنفس الطراز والنموذج حتى عام 2023.