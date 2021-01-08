إنجلترا – أكد أستون فيلا، أنه سيخوض مباراته ضد ضيفه ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، رغم وجود حالات إيجابية عدة بفيروس كورونا في صفوف لاعبيه.

وأجبر فيلا أمس على إغلاق مقره التدريبي، وإلغاء الحصة التدريبية استعدادا لمباراته ضد بطل إنجلترا، لترتفع المخاوف حيال تأجيل المواجهة.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن النادي اليوم الجمعة: “يؤكد أستون فيلا أن مباراته في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول ستقام في ملعب فيلا بارك هذا المساء، في تمام الساعة 19:45 (22:45 حسب توقيت مكة المكرمة)”.

ومن المتوقع ألا يشارك أي لاعب من الفريق الأول لنادي أستون فيلا في اللقاء، حيث سيشرف مارك ديلايني، مدرب فريق ما دون 23 عاما على المباراة، بمشاركة لاعبين من فريقي ما دون 23 و18 عاما.

ويثير تفشي “كوفيد-19” في أستون فيلا أيضا التساؤلات حول مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز، إذ من المفترض أن يواجه توتنهام يوم الأربعاء المقبل، على أن يلتقي مع إيفرتون في الـ16 من الشهر الحالي.

وبات فيلا، رابع ناد من الدرجة الممتازة يعاني من إصابات عدة في صفوفه في الشهرين الأخيرين، ما زاد من الشكوك حول اكمال الدوري المحلي لموسم 2020-2021.

المصدر: أ ف ب

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