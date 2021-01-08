روسيا – تحدث مدير عام وكالة “روس كوسموس” دميتري روغوزين، في تغريدة على “تويتر”، عن خطط هذه الشركة الحكومية للعام المقبل.

وذكر روغوزين، أن “روس كوسموس” ستباشر في السنة المقبلة، بتنفيذ برنامج دراسة القمر والمجال الفضائي البعيد.

وقال: “تستمر الاستعدادات لإعادة تجهيز القطاع الفضائي الروسي، بمعدات صاروخية – فضائية، جديدة تماما من الناحية المبدئية”.

وأضاف: “سيحلق من جديد الصاروخ الروسي أنغارا”.

وشدد روغوزين، على أن استكشاف ودراسة الفضاء الكوني، تعد ضرورة حيوية هامة “لأن الأرض محاطة بالمحيط الفضائي العالمي”.

المصدر: نوفوستي

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