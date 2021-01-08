سوريا – أدى تجدد القصف التركي على محيط محطة كهرباء مدينة “تل تمر” بشمال سوريا إلى خروج 3 خطوط من الخدمة، كانت تغذي المدينة وما حولها بالتيار الكهربائي.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في الحسكة أنه تم فصل التغذية الكهربائية عن محطة كهرباء تل تمر “احترازيا لحين توقف سقوط القذائف” بعد قصف تسبب بخروج 3 خطوط 20 ك. ف.

وأشارت إلى أن المباشرة بإصلاح الخطوط المتضررة سيتم “فور توفر إمكانية الدخول وتوقف سقوط القذائف”

يذكر أن المحطة تعرضت قبل يومين أيضا لقصف تركي أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن مدينة تل تمر وما حولها، حسب ما ذكرت وزارة الكهرباء السورية يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تعلن إعادة التغذية للمحطة بعد إصلاح الأضرار.

المصدر: RT

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